中職／李珠珢開新帳號分享可愛女僕照 網：比草莓還甜

聯合新聞網／ 綜合報導
李珠珢。截圖自李珠珢IG
李珠珢。截圖自李珠珢IG

富邦悍將隊韓籍啦啦隊女神李珠珢來台發展後話題不斷，她今天開設新IG帳號，分享打扮成女僕的美照。

李珠珢創立IG新帳號「_jueun32」，並使用協作者功能，讓粉絲數破130萬的本帳「0724.32」一起發文，內容是她穿著可愛女僕裝抱著草莓的照片。

貼文曝光後，粉絲們跟著追蹤新帳號，紛紛留言表示，「可愛的珠珠寶貝」、「像童話故事的公主」、「比草莓還甜」、「慶祝新帳號開通」、「珠珢真多小帳」。

啦啦隊 李珠珢 富邦悍將

