中職／胡金龍9月20日引退賽移師高雄 票價980到350元開放預購

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
胡金龍引退賽10日全面開放預售。記者余承翰／攝影
統一獅隊41歲老將胡金龍將在今年季後高掛球鞋，獅隊9月20日（周六）為他舉行引退賽，原定在台南棒球場進行，由於場地還在整修，因此移師高雄澄清湖球場進行，對手是樂天桃猿隊。

胡金龍2013年從義大犀牛隊（富邦悍將隊前身）展開中職生涯，2022年轉戰獅隊，生涯在一軍12個球季，目前出賽979場累積1249支安打，生涯打擊率3成44在中職史上排名第2。

胡金龍在國外、中職生涯總計22年，他表示，能夠打到40幾歲，已經是上天給的禮物，好好享受生涯最後一年。

胡金龍引退賽預售票明天中午12點開賣（擁有年度季票者），10日全面開放預售，共有6種票價，最貴的AAOA應援席980元，最便宜外野自由席350元，ibon預售票折扣50元。

