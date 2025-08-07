少棒／東園國小進軍威廉波特 蔣萬安：凱旋歸國吃大餐

台北市東園國小棒球隊今天揮軍前往美國威廉波特參與世界少棒大賽。台北市長蔣萬安期許台灣小將以平常心盡情揮棒、勇敢去闖、享受比賽，凱旋歸國後就去吃大餐。

蔣萬安今天在臉書發文表示，東園國小少棒隊的孩子們今天就要飛往美國威廉波特，挑戰世界少棒最高殿堂，朝向世界冠軍的夢想翱翔，用青春與汗水書寫歷史。

蔣萬安向東園國小少棒隊表示，站上國際舞台難免會緊張、有壓力，但請記得以平常心、別害怕，盡情揮棒、勇敢去闖，享受屬於自己的比賽，「因為你們就是最強的」。

蔣萬安邀請民眾一起替小將們全力應援，並承諾等球員凱旋歸國就去吃大餐。

台北市教育局表示，東園少棒為台北市歷史最悠久的棒球隊，早在民國32年「加蚋公學校」時期即成立，更曾於民國61年勇奪世界少棒錦標賽冠軍，成為台北市至今唯一贏得威廉波特冠軍的學校。

教育局表示，東園少棒今年再度晉級世界大賽，選手及教練已做好萬全準備，教育局也與體育局共同補助約新台幣235萬元出國經費，讓台灣小將可以無後顧之憂專注於賽場上，用成績向世界證明自己。