韓職／南韓名投吳昇桓宣布退休 證實曾有中職球隊開高價爭取

現年43歲的南韓名投「無人生還」吳昇桓昨天宣布退休，據韓聯社報導，2023年12月多支中華職棒球隊接觸吳昇桓，但被婉拒。

吳昇桓2005年加盟韓職三星獅隊展開職業生涯，2014和15年轉戰日職阪神虎隊，2016年更登上大聯盟舞台，效力過紅雀、藍鳥和洛磯隊，直到2019年才重返老東家三星獅。吳昇桓美日韓通算累積549次救援成功，也多次在國際賽場上成為中華隊的天敵。

據韓聯社報導，2023年12月開始，多支中華職棒球隊接觸吳昇桓，詢問是否有意轉戰中職。一名台灣棒球界人士透露，「只要吳昇桓點頭，台灣球隊就會向KBO申請身分調查，啟動網羅程序。」

吳昇桓2023年賽季防禦率3.45，每局被上壘率1.15，累積30次救援成功。球季結束後，他與三星獅談判一度拉鋸，台灣棒球界人士透露：「有支球隊認為，簽下在台灣球迷之間也相當知名的吳昇桓，對票房會有顯著幫助。他們甚至準備開出年薪60萬美元保證薪水，搭配激勵獎金，這在台灣洋將市場屬於頂級水準。」

據悉，吳昇桓一度思考過成為「韓、美、日、台四聯盟出賽選手」的獨特頭銜，不過最終他還是選擇留在韓職，簽下2年22億韓元合約（約159萬美元）。

昨天宣布退休後，吳昇桓受訪時也證實此事，「我知道台灣球隊對我有興趣，也很感謝這份心意。不過我認為，在南韓結束球員生涯，才是最正確的選擇。」

對於退休決定，吳昇桓表示，「我真的想了很多，覺得是時候該退下來，衷心感謝一路以來支持我的所有人。」