快訊

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

比亞迪以進口車叩關 經部「抗中保台」防堵真有法源？

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

韓職／南韓名投吳昇桓宣布退休 證實曾有中職球隊開高價爭取

聯合新聞網／ 綜合報導
吳昇桓。聯合報系資料照
吳昇桓。聯合報系資料照

現年43歲的南韓名投「無人生還」吳昇桓昨天宣布退休，據韓聯社報導，2023年12月多支中華職棒球隊接觸吳昇桓，但被婉拒。

吳昇桓2005年加盟韓職三星獅隊展開職業生涯，2014和15年轉戰日職阪神虎隊，2016年更登上大聯盟舞台，效力過紅雀、藍鳥和洛磯隊，直到2019年才重返老東家三星獅。吳昇桓美日韓通算累積549次救援成功，也多次在國際賽場上成為中華隊的天敵。

據韓聯社報導，2023年12月開始，多支中華職棒球隊接觸吳昇桓，詢問是否有意轉戰中職。一名台灣棒球界人士透露，「只要吳昇桓點頭，台灣球隊就會向KBO申請身分調查，啟動網羅程序。」

吳昇桓2023年賽季防禦率3.45，每局被上壘率1.15，累積30次救援成功。球季結束後，他與三星獅談判一度拉鋸，台灣棒球界人士透露：「有支球隊認為，簽下在台灣球迷之間也相當知名的吳昇桓，對票房會有顯著幫助。他們甚至準備開出年薪60萬美元保證薪水，搭配激勵獎金，這在台灣洋將市場屬於頂級水準。」

據悉，吳昇桓一度思考過成為「韓、美、日、台四聯盟出賽選手」的獨特頭銜，不過最終他還是選擇留在韓職，簽下2年22億韓元合約（約159萬美元）。

昨天宣布退休後，吳昇桓受訪時也證實此事，「我知道台灣球隊對我有興趣，也很感謝這份心意。不過我認為，在南韓結束球員生涯，才是最正確的選擇。」

對於退休決定，吳昇桓表示，「我真的想了很多，覺得是時候該退下來，衷心感謝一路以來支持我的所有人。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

🔥 《瘋運動IG追蹤起來》

▪ udn瘋運動的IG開張啦！歡迎大家追蹤！🔥

韓職 中職 吳昇桓

相關新聞

韓職／南韓名投吳昇桓宣布退休 證實曾有中職球隊開高價爭取

現年43歲的南韓名投「無人生還」吳昇桓昨天宣布退休，據韓聯社報導，2023年12月多支中華職棒球隊接觸吳昇桓，但被婉拒。 吳昇桓2005年加盟韓職三星獅隊展開職業生涯，2014和15年轉戰日職阪

中職／伙食風波後…林政華猛轟三分砲 桃猿主場獵獅

樂天桃猿隊今天賽前雖然爆出球員伙食食安風波，晚上比賽中又遇到LED燈光閃爍問題，但靠著林政華的三分砲超前比數，以4：2擊...

影／徐若熙主投六局僅失一分 獲單場最有價球員

味全龍今天推出「龍之子」徐若熙先發，雖然前3局遭遇亂流，兩度被中信兄弟象攻佔得點圈，卻沒有丟掉分數，直到5局上才因為被敲...

中職／「對不起投手」張政禹失誤自責 用球棒彌補助勝投

味全龍今天以4：1擊敗中信兄弟，送給對手二連敗，儘管游擊手張政禹發生守備失誤，但他也貢獻2分打點、跑回1分，成為球隊拿下...

中職／台東悍將好威！蔡佳諺家鄉轟出2分彈 張育成2打點獵鷹

富邦悍將隊到台東作客對上台鋼雄鷹隊，陣中兩位台東人在家鄉發威，蔡佳諺轟出兩分砲、張育成2分打點，幫助悍將以5：1拿下勝利...

中職／徐若熙球速怎麼了？葉總、本人說分明

味全龍隊今天以4：1擊敗中信兄弟隊，先發投手徐若熙雖然6局被敲本季最多的7支安打，但僅失1分非責失，總教練葉君璋點出，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。