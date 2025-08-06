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中職／伙食風波後…林政華猛轟三分砲 桃猿主場獵獅

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊林政華敲出超前比數的3分砲。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊林政華敲出超前比數的3分砲。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天賽前雖然爆出球員伙食食安風波，晚上比賽中又遇到LED燈光閃爍問題，但靠著林政華的三分砲超前比數，以4：2擊敗統一獅隊取得2連勝，也讓獅隊苦吞3連敗。

獅隊在3局上靠著林安可的安打先馳得點，不過猿隊在3局下靠著陳晨威、林立連續安打，1出局後林泓育選到保送攻占滿壘，中間經過燈光問題暫停，恢復比賽後蒙德茲遭梁家榮擊出高飛犧牲打追平比數。

蒙德茲對林泓育投出保送前，內野燈光就出現閃爍狀況，獅隊總教練林岳平也因此上前告知裁判，比賽因而暫停約10多分鐘，直到暫時關掉有問題的燈具後才恢復。

蒙德茲一路投到6局2出局，然而接著被宋嘉翔敲安、保送李勛傑，隨後面對林政華被敲出三分砲，蒙德茲5.2局失4分的表現，最終吞下敗投。

獅隊在7局上靠著陳聖平、邱智呈、林安可的安打追回一分，林安可本場的第2分打點；9局上林安可敲出的內野安打，讓獅隊在2出局後攻佔一、三壘，然而最終蘇智傑遭到三振，由陳冠宇關門成功。

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林安可 樂天桃猿

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