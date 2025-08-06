影／徐若熙主投六局僅失一分 獲單場最有價球員
味全龍今天推出「龍之子」徐若熙先發，雖然前3局遭遇亂流，兩度被中信兄弟象攻佔得點圈，卻沒有丟掉分數，直到5局上才因為被敲2支安打再次面臨危機，然而接下來王威晨敲出的內野安打也造成游擊手張政禹失誤，讓徐若熙丟掉1分。
張政禹雖有失誤，不過2局下他也敲出一支二壘安打，幫助龍隊先馳得點，並靠蔣少宏的安打跑回第2分；6局下張政禹又在一、二壘有人時敲出安打，為龍隊打下第3分。8局下則是吉力吉撈．鞏冠敲出陽春砲，個人本季第15轟。投球好表現的徐若熙也因為好表現獲得單場最有價值球員。
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