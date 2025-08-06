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中職／「對不起投手」張政禹失誤自責 用球棒彌補助勝投

聯合報／ 實習記者曾奕鈞／台北即時報導
味全龍張政禹（右）失誤後，投手徐若熙（中）換局時拍了拍他。記者陳正興／攝影
味全龍張政禹（右）失誤後，投手徐若熙（中）換局時拍了拍他。記者陳正興／攝影

味全龍今天以4：1擊敗中信兄弟，送給對手二連敗，儘管游擊手張政禹發生守備失誤，但他也貢獻2分打點、跑回1分，成為球隊拿下勝利的重要推手之一，「最近失誤確實有點多，滿對不起投手。」

5局上兄弟由宋晟睿與江坤宇接連安打攻佔一、二壘，王威晨擊出內野安打後，張政禹雖成功攔下球，卻在試圖策動雙殺時發生傳球失誤，讓宋晟睿跑回本壘，兄弟靠此拿下全場唯一一分。

這一分記在先發投手徐若熙帳上，但不計責失，張政禹坦言，「最近失誤確實有點多，滿對不起投手，守備沒辦法幫助他，至少打擊方面能打回來。」

張政禹今天在2局下敲出二壘安打，打回球隊第1分，並靠蔣少宏安打跑回第2分，6局下更是在1分差時又追加1分打點安打，也讓徐若熙的勝投更加穩固。

是否失誤才特別想在打擊上彌補？張政禹表示：「不管之前有沒有失誤，都會盡自己最大的能力，今天剛好有機會打回來，有時候錯失一個東西，還是有機會去彌補。」

回頭想，那個雙殺不成造成的失誤是否會選擇不傳？張政禹指出：「有機會都會嘗試，不會害怕失敗，如果不去做，就永遠不會知道結果是什麼，那一球傳好有機會，不會後悔這樣的選擇，只是我能力還不夠。」

對於近期的守備問題，張政禹也表示自己有注意也有在加強，失誤比賽中都會發生，只是不知道什麼時候發生，「我對自己的守備還是很有信心。」

此外，張政禹也透露發生失誤後，徐若熙給予他加油打氣，「若熙跟我說沒事，不要去想。」張政禹認為，事情都發生了，就把當下做好，其他的後面再說。

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張政禹 徐若熙

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