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中職／台東悍將好威！蔡佳諺家鄉轟出2分彈 張育成2打點獵鷹
富邦悍將隊到台東作客對上台鋼雄鷹隊，陣中兩位台東人在家鄉發威，蔡佳諺轟出兩分砲、張育成2分打點，幫助悍將以5：1拿下勝利，重返5成勝率。
悍將今天在1局上就由林岳谷安打，林澤彬挨觸身球攻佔得點圈，張育成的二壘安打先馳得點，范國宸滾地推進也敲回1分；不過4局下雄鷹吳念庭二壘安打後，魔鷹、郭阜林兩次滾地球追回1分。
前兩打席都沒建功的蔡佳諺，7局上從施子謙手中轟出2分彈，在台東家鄉敲出本季首轟，也幫助悍將拉開分差到4：1；而8局上張育成敲出高飛犧牲打，進帳個人單場第2分打點。
而悍將洋投力亞士則以92球投滿6局，被敲5支安打丟掉1分，牛棚守護住他的本季第5勝；雄鷹先發投手江承諺雖然是6局失2分的優質先發，但依舊吞下本季第7敗。
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