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中職／徐若熙球速怎麼了？葉總、本人說分明
味全龍隊今天以4：1擊敗中信兄弟隊，先發投手徐若熙雖然6局被敲本季最多的7支安打，但僅失1分非責失，總教練葉君璋點出，這是好投手需要面臨的考驗，狀況不好時如何掌控局面。
根據中職紀錄，徐若熙首局最快球速僅148公里，整場只有4球超過150公里，其中最快152公里，葉君璋指出，大巨蛋的測速槍相對慢一些，徐若熙今天投到後面比較好，球速方面或許有疲勞影響。
徐若熙前3局有2局都讓對手攻上得點圈，葉總表示，徐若熙今天一開始投得不是特別好，但要成為好的投手，「無論狀況好、不好，球速怎麼樣，都要能夠把場面控制住，他今天危機時有雙殺、有三振，表現不錯。」
徐若熙則表示，今天確實投得沒有很好，「好壞球比較明顯，造成用球數比較多，但有守備幫忙。」球速方面，「每一顆就是盡力去丟，沒有之前好，但就慢慢調整，比賽中就算不好，用配球、不一樣的節奏去應對。」
今天被敲的7支安打中，江坤宇2支、高宇杰1支、宋晟睿1支，被問到平鎮幫對他是不是特別有心得？徐若熙也笑說：「好像是，學長知道我要丟什麼（宋晟睿是學弟）。」
徐若熙下次登板的時間，葉君璋表示，下周還是會安排徐若熙在先發輪值中，只是休息天數是6天或以上，要跟投手教練討論。
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