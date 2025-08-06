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中職／徐若熙6局無責失壓制 兄弟首吞大巨蛋連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍投手徐若熙。記者陳正興／攝影
味全龍投手徐若熙。記者陳正興／攝影

中信兄弟前面兩個在台北大巨蛋的系列賽都橫掃對手，然而繼昨天3：4敗給味全龍隊後，今天又以1：4輸球，吞下本季在台北大巨蛋的第一次連敗。

龍隊今天推出徐若熙先發，雖然前3局兩度被攻佔得點圈，但沒有丟掉分數，直到5局上才因為被敲2支安打再次面臨危機，然而接下來王威晨敲出的內野安打也造成游擊手張政禹失誤，讓徐若熙丟掉1分。

張政禹雖然有失誤，不過2局下他也敲出一支二壘安打，幫助龍隊先馳得點，並靠蔣少宏的安打跑回第2分；6局下張政禹又在一、二壘有人時敲出安打，為龍隊打下第3分。8局下則是吉力吉撈．鞏冠敲出陽春砲，個人本季第15轟。

徐若熙以96球投完6局退場，雖然被敲7支安打是本季新高，但僅丟掉1分非責失，防禦率反而下修到1.73，另有6次三振、1次四壞保送，奪得本季第4勝（6敗）。

中信兄弟截至今天賽前為止，本季在大巨蛋出賽10勝5敗原本勝率最高，但今天吞下大巨蛋2連敗後，10勝6敗在勝率上略輸給11勝6敗的味全龍隊，兩隊也是在大巨蛋唯二勝率過半的球隊。

味全龍打者張政禹。記者陳正興／攝影
味全龍打者張政禹。記者陳正興／攝影
味全龍張政禹（右）失誤後，投手徐若熙（中）換局時拍了拍他。記者陳正興／攝影
味全龍張政禹（右）失誤後，投手徐若熙（中）換局時拍了拍他。記者陳正興／攝影
味全龍吉力吉撈．鞏冠敲出陽春砲。記者陳正興／攝影
味全龍吉力吉撈．鞏冠敲出陽春砲。記者陳正興／攝影

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徐若熙 張政禹

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