聽新聞
0:00 / 0:00
中職／樂天又出狀況 球場LED燈閃爍導致比賽暫停
樂天桃猿隊今天早上才爆出球員伙食食安危機，晚上在主場面對統一獅隊之戰燈光又出狀況，比賽打到3局下突然內野燈光閃爍，比賽因此暫停，直到關掉有問題的幾盞燈後才恢復比賽。
獅隊3局上靠著林安可安打先馳得點，然而3局下蒙德茲接連被陳晨威、林立敲出安打，對戰林泓育時場上燈光不時閃爍，最終蒙德茲投出保送形成滿壘。
獅隊總教練林岳平上場向裁判反映燈光問題，比賽因此暫停，在本壘上方的LED燈具有幾盞燈光亮度忽大忽小，猶如自動燈光秀，現場工作人員緊急排除狀況，先關閉有問題的燈具後，才終於恢復比賽，過程中球員只能留在場上。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
🔥 《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言