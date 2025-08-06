快訊

近2月已6起！台積電嘉義廠再傳工安意外 工人5公尺高處墜落

再加碼？白宮稱川普今將宣布 蘋果「投資千億美元在美製造」

檢查出爐…沈玉琳發文證實罹患血癌 堅強發聲「我會好好配合治療」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／樂天又出狀況 球場LED燈閃爍導致比賽暫停

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊主場桃園球場燈具出狀況，比賽中間不斷閃爍，緊急關閉因應。圖／取自CPBL TV
樂天桃猿隊主場桃園球場燈具出狀況，比賽中間不斷閃爍，緊急關閉因應。圖／取自CPBL TV

樂天桃猿隊今天早上才爆出球員伙食食安危機，晚上在主場面對統一獅隊之戰燈光又出狀況，比賽打到3局下突然內野燈光閃爍，比賽因此暫停，直到關掉有問題的幾盞燈後才恢復比賽。

獅隊3局上靠著林安可安打先馳得點，然而3局下蒙德茲接連被陳晨威、林立敲出安打，對戰林泓育時場上燈光不時閃爍，最終蒙德茲投出保送形成滿壘。

獅隊總教練林岳平上場向裁判反映燈光問題，比賽因此暫停，在本壘上方的LED燈具有幾盞燈光亮度忽大忽小，猶如自動燈光秀，現場工作人員緊急排除狀況，先關閉有問題的燈具後，才終於恢復比賽，過程中球員只能留在場上。

樂天桃猿隊主場桃園球場燈具出狀況，比賽中間不斷閃爍，緊急關閉因應。圖／取自CPBL TV
樂天桃猿隊主場桃園球場燈具出狀況，比賽中間不斷閃爍，緊急關閉因應。圖／取自CPBL TV

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

🔥 《瘋運動IG追蹤起來》

▪ udn瘋運動的IG開張啦！歡迎大家追蹤！🔥

林岳平 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／天才打者林安可100HR達陣 獅子軍重砲軌跡大揭密

中職／魔神樂6.2局好投 陳晨威再見長傳桃猿中止3連敗

中職／林安可轟出徐若熙單局5安慘紀錄 林詔恩登本土勝投王

中職／梅賽斯被買走、衛蘭德引退 獅隊洋投漏洞餅總請球團加快腳步

相關新聞

中職／徐若熙6局無責失壓制 兄弟首吞大巨蛋連敗

中信兄弟前面兩個在台北大巨蛋的系列賽都橫掃對手，然而繼昨天3：4敗給味全龍隊後，今天又以1：4輸球，吞下本季在台北大巨蛋...

中職／樂天又出狀況 球場LED燈閃爍導致比賽暫停

樂天桃猿隊今天早上才爆出球員伙食食安危機，晚上在主場面對統一獅隊之戰燈光又出狀況，比賽打到3局下突然內野燈光閃爍，比賽因...

中職／日職球員餐飲經驗談 平野惠一：素晴らしい

樂天桃猿隊今年兩度爆出球員餐食出問題，中職球員工會也發聲明期待從制度面改善，中信兄弟總教練平野惠一表示，無法評論其他球隊...

中職／樂天伙食問題 球員工會發聲：食安沒有模糊空間

中華職棒樂天桃猿隊今年球員伙食屢屢出包，繼4月被踢爆餐點品質「斷崖式」下跌，今天又有周刊報導午餐出現蒼蠅、活蛆，中華職棒...

中職／柯威士來了！平野惠一體貼洋將心情 介紹台灣美食很優

中信兄弟隊補強的第二位洋投柯威士（William Cuevas）今天現身台北大巨蛋，還與總教練平野惠一簡單聊了一下，只不...

中職／拍片竟遭酸「多練球實在點」難怪會在二軍 林益全直球回應了

中職統一獅隊39歲老將林益全今年還沒升上過一軍，他近日在網路上教學如何挑選球棒，遭到網友開酸，他留言直球回應。 今年林益全發表新書引發不少話題，他也經常拍影片，在網路上與球迷們互動。昨天林益全拍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。