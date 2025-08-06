中職／樂天又出狀況 球場LED燈閃爍導致比賽暫停

樂天桃猿隊今天早上才爆出球員伙食食安危機，晚上在主場面對統一獅隊之戰燈光又出狀況，比賽打到3局下突然內野燈光閃爍，比賽因此暫停，直到關掉有問題的幾盞燈後才恢復比賽。

獅隊3局上靠著林安可安打先馳得點，然而3局下蒙德茲接連被陳晨威、林立敲出安打，對戰林泓育時場上燈光不時閃爍，最終蒙德茲投出保送形成滿壘。

獅隊總教練林岳平上場向裁判反映燈光問題，比賽因此暫停，在本壘上方的LED燈具有幾盞燈光亮度忽大忽小，猶如自動燈光秀，現場工作人員緊急排除狀況，先關閉有問題的燈具後，才終於恢復比賽，過程中球員只能留在場上。