中職／「洋將也得競爭」平野談黃博多近況：期望表現提升

中信兄弟隊洋投黃博多本季至今於一軍例行賽出賽18場皆為先發，累積投球局數103又1/3局，繳出8勝5敗、防禦率2.79的成績。不過近期表現起伏，成為總教練平野惠一關注的焦點，「期待競爭者出現後，黃博多的表現會有所提升。」

昨日對戰味全龍隊時，黃博多僅投5局就被敲9安，包含朱育賢的3分砲，失4分，再往前一場對台鋼雄鷹也僅投3局失2分，近5場先發僅拿下1勝；唯一勝投出現在7月16日對猿隊，但該戰也被敲出8支安打，最終靠危機處理未失分。

平野也提到，自己身為打者出身，在觀察黃博多投球時，也從打者視角發現他有些課題仍待克服，「洋將的強度是有要求的，關於他的課題，我已經與投手教練討論，並從打者的角度分析他的投球。」

此外，目前兄弟一軍有3位洋投，二軍扣掉2位傷兵，還有新加入的韋禮加跟柯威士，球團將在8月31日前做出取捨，平野也強調：「即使是洋將，也要面對內部競爭。」

黃博多本季被打擊率為2成65，被上壘率為1.248，被敲103支安打，有79次三振、26次四壞球；進階數據方面，黃博多的FIP為3.432，ERA+為129，K%為18.4%、Whiff%為19.0%、BB%為5.8%，根據PR值評比，在K%、BB%等指標相對出色。