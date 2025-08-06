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中職／樂天桃猿食安爭議 會長蔡其昌要求球團高層建立機制

中央社／ 台北6日電
中華職棒會長蔡其昌。中華職棒提供
中華職棒會長蔡其昌。中華職棒提供

中職樂天桃猿隊今天被爆出食安問題，中職會長蔡其昌表示，已經要求球團高層必須建立食品衛生安全的機制；中信兄弟日籍總教練平野惠一則分享，兄弟非常注重飲食營養管理。

樂天桃猿隊今天被周刊爆料飲食有食安問題，出現死蒼蠅、活蛆等，桃猿球團也證實現場就有發現食安問題，當下便與廠商嚴正要求加強食安衛生。

對此中職會長蔡其昌今天在社群媒體上表示，「我今天已經要求球團高層必須建立食品衛生安全的機制，專業的團膳公司很多，食安問題不應輕忽！」

中信兄弟總教練平野惠一今天被問到球員伙食問題時表示，「我們這邊都很注重飲食營養管理，現場都有努力去執行這件事情，當然也會聽取選手意見去執行。」

平野惠一也提到，包括二軍選手吃了什麼都要拍照上傳，讓教練、營養師記錄，「有些人特別需要管理的，球隊也會注意。」

來自日本的平野惠一也分享，日職球團在飲食這方面做得非常好，包括早餐、午餐、晚餐都會準備，「大家去日職看過一次就知道了，真的什麼都有、包羅萬象，會準備各式各樣的東西，也會考量到營養的平衡，日職非常注重飲食安全管理。」

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中職 樂天桃猿 平野惠一

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