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中職／大動作鼓勵掉分的陳冠偉 蔣少宏想說：他其實很好

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊陳冠偉（右）昨天雖然中斷個人連17局無失分，但仍收下救援成功，捕手蔣少宏（左）賽後大動作鼓勵。圖／味全龍隊提供
味全龍隊陳冠偉（右）昨天雖然中斷個人連17局無失分，但仍收下救援成功，捕手蔣少宏（左）賽後大動作鼓勵。圖／味全龍隊提供

味全龍隊投手陳冠偉昨天雖然中斷個人連18場、連17局無失分，但仍收下救援成功，捕手蔣少宏賽後的動作比陳冠偉更激動，蔣少宏笑說：「我要告訴他，他其實很好。」

陳冠偉昨天在9局上球隊領先2分時登板，結果因為被曾頌恩、黃韋盛敲出安打而掉分，但接下來解決高宇杰，面對宋晟睿雖然投出保送製造「劇場」，但成功讓岳政華敲出界外飛球出局，守住勝利。

談到搭檔的紀錄中斷，蔣少宏說：「比賽結果是好的就好，再厲害的投手都可能掉分，球隊有贏球就覺得比較好。」

至於比賽中的大動作還有賽後模仿陳冠偉投球，蔣少宏也解釋，投手在比賽中間可能會緊張，如果自己緊張反而影響投手，「必須要告訴他，他其實很好，不要太擔心，用這樣鼓勵他的方式。」

陳冠偉能夠接收到這樣無聲的鼓勵嗎？蔣少宏說：「我們默契不錯，一個手勢他可能就知道哪裡要注意，有時候用比的比用講的還來得快。」

比賽中間有個小插曲，陳冠偉在面對高宇杰時突然暴投，讓跑者上三壘，蔣少宏也還原當下那一顆是直球，會挖地瓜自己也嚇了一跳，「後面要call指叉有點緊張，但還是要想辦法把球擋好，相信他，相信自己。」

味全龍隊陳冠偉（右）昨天雖然中斷個人連17局無失分，但仍收下救援成功，捕手蔣少宏（左）賽後大動作鼓勵。圖／味全龍隊提供
味全龍隊陳冠偉（右）昨天雖然中斷個人連17局無失分，但仍收下救援成功，捕手蔣少宏（左）賽後大動作鼓勵。圖／味全龍隊提供

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蔣少宏 陳冠偉 高宇杰

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