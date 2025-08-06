中職／中斷17局無失分仍寫生涯最佳 陳冠偉不在意：投手就是會掉分

味全龍後援投手陳冠偉昨日再度關門成功，儘管開啟「劇場模式」，最終仍收下本季第12次救援成功，只不過這場比賽也中止他自5月20日以來連續18場、17局無失分紀錄，但已是個人最佳。

「上去丟就是不想失分。」陳冠偉坦然表示：「但我知道投手就是會掉分，不會太在意數據，還是專注在每一場比賽上。」回想這17局沒有失分，陳冠偉也小小感嘆說：「好久喔。」

本季至今，陳冠偉出賽34場、投32.1局，防禦率1.95、被上壘率僅0.804，被打擊率更只有1成21，持續穩居龍隊後援核心。

不過目前陳冠偉的三振率（K%）僅有19.2%、揮空率（Whiff%）也下降至16%，和去年分別達25.3%與22.4%的數據相比略有落差。對此他也表示，「我會比較在意三振數，今年確實少了點，所以更要求球路、位置，要讓打者不好打。」

陳冠偉也透露，雖然球種沒有改變，但每場比賽都會與捕手討論配球策略，「我的球路、球種大家都知道，主要是搭配的變化，不一樣的時機、不同的策略，面對打者要更熟悉自己當天狀況。」