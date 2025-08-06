中職／柯威士來了！平野惠一體貼洋將心情 介紹台灣美食很優

中信兄弟隊補強的第二位洋投柯威士（William Cuevas）今天現身台北大巨蛋，還與總教練平野惠一簡單聊了一下，只不過因體檢部分程序尚未完成，簡單練習後隨後即離開球場。

兄弟在7月26日宣布與兩位來自委內瑞拉的洋投柯威士、韋禮加（Jesus Vargas）完成簽約，其中韋禮加先一步抵台，柯威士今天與球隊會合報到。

平野惠一表示，目前對於柯威士還沒有確定規劃，畢竟今天才到，之後會再跟他好好討論；韋禮加今天在屏東園區出賽，未來安排會看表現而定，「但他也才投第一場，要慎重考慮。」