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中職／柯威士來了！平野惠一體貼洋將心情 介紹台灣美食很優
中信兄弟隊補強的第二位洋投柯威士（William Cuevas）今天現身台北大巨蛋，還與總教練平野惠一簡單聊了一下，只不過因體檢部分程序尚未完成，簡單練習後隨後即離開球場。
兄弟在7月26日宣布與兩位來自委內瑞拉的洋投柯威士、韋禮加（Jesus Vargas）完成簽約，其中韋禮加先一步抵台，柯威士今天與球隊會合報到。
平野惠一表示，目前對於柯威士還沒有確定規劃，畢竟今天才到，之後會再跟他好好討論；韋禮加今天在屏東園區出賽，未來安排會看表現而定，「但他也才投第一場，要慎重考慮。」
柯威士今天賽前遇到平野惠一時，平野主動以英文搭話，「就是聊一些家常，我是外國人，會跟洋將說如果有不安、煩惱，可以跟我說。」柯威士先前在韓職效力KT巫師隊，平野也跟他說：「韓國的食物好吃，台灣的食物也很好吃。」
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