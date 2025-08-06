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中職／日職球員餐飲經驗談 平野惠一：素晴らしい

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟象總教練平野惠一。記者陳正興／攝影
中信兄弟象總教練平野惠一。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊今年兩度爆出球員餐食出問題，中職球員工會也發聲明期待從制度面改善，中信兄弟總教練平野惠一表示，無法評論其他球隊狀況，不過分享日職飲食經驗，希望外界能夠有機會看到「真的很好」。

猿隊今年4月曾有球員爆料餐食品質下滑，質與量都不符合職業球員需求，球團當時回應將進行改善，然而今天又傳出8月2日的午餐「鱸魚豆腐」出現死蒼蠅、活蛆，出現食品安全問題。

平野惠一今天被問及此事時表示，自己無法評論他隊事務，只能分享日職狀況，「基本上會注重飲食的安全管理，供應方式想像成是飯店buffet的感覺。」

談到日職提供給球員的餐飲內容，平野惠一立刻說：「素晴らしい（日文：真的很好）。」在日職早、中、晚都會提供球員餐飲，「希望大家可以看看一次，就是各式各樣的食物，供球員自己選擇，注重營養均衡，量也很足夠。」

至於在中信兄弟，平野惠一指出，球團也很注重營養管理、飲食教育，現場人員都很努力，也會聽取選手的意見去執行，像是二軍球員吃什麼都要拍照上傳，讓球團、飲養師知道，其中有些人有需求的，更是會特別關注。

中信兄弟今天提供給球員的餐點。圖／中信兄弟提供
中信兄弟今天提供給球員的餐點。圖／中信兄弟提供

中信兄弟今天提供給球員的餐點。圖／中信兄弟提供
中信兄弟今天提供給球員的餐點。圖／中信兄弟提供

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日職 平野惠一 樂天桃猿

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