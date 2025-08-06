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棒球／奧運銀牌國手張耀騰從棒球談教養 人生球賽重自律

中央社／ 台北6日電
奧運棒球隊銀牌國手張耀騰（右）近日發表新書「我教的不只是棒球，還有人生競爭力」，分享20年執教生涯，指導過超過500名球員的心得。張耀騰提供／中央社
奧運棒球隊銀牌國手張耀騰（右）近日發表新書「我教的不只是棒球，還有人生競爭力」，分享20年執教生涯，指導過超過500名球員的心得。張耀騰提供／中央社

奧運棒球隊銀牌國手張耀騰近日出版新書，細談擔任教練20年心得，著重培養學生的自律性，無論訓練還是功課作業都會要求，因為他教的不只是棒球，更是一場不會輸的人生球賽。

張耀騰是1992年奧運棒球隊銀牌國手，曾效力中華職棒的俊國熊與時報鷹隊，外號「盜俠」。他在退役後投入基層，帶領非體育班的汐止國小少棒隊，在海內外屢屢獲得佳績。

張耀騰近日發表新書「我教的不只是棒球，還有人生競爭力」，分享20年執教生涯，指導過超過500名球員的心得。他堅信一個孩子的自律性，是未來成就的關鍵，有自律的孩子，即使先天條件不優，也能靠後天的努力站穩腳步。

張耀騰不只在訓練上要求認真，也會盯著學生功課的完成狀況。若作業長期未交，甚至會直接暫停他們的練習資格，讓他們清楚「自律」不只是運動的要求，更是學生該有的基本態度。

除了自律，張耀騰也重視團隊精神，有的孩子球打得不錯，卻始終得不到上場機會，不是因為技術差，而是因為無法和隊友配合，凡事只想自己來，覺得別人都要聽他的。

張耀騰指出，團隊中每個人都只想當主角，球場上只會一團混亂。團隊合作能力並不是天生具備的，而須從家庭開始培養的。孩子從小若只在家中當「唯一主角」，從未學過如何傾聽、讓步、包容，到了團體裡，自然會跟人起衝突、難以配合。

家庭教育也與抗壓、耐挫折能力有關。張耀騰指出，有些孩子遇到壓力或一時的失敗，就會想退縮、放棄，這種情況往往來自於家庭教養模式，許多父母太怕孩子吃苦，凡事都想幫忙解決，孩子久而久之，就沒有承擔的習慣，更別說抗壓能力。

張耀騰堅信，抗壓性不是一天養成的，它來自家庭對孩子「面對困難不逃避」的要求與支持。失敗沒有什麼可怕的，怕的是孩子從小就習慣把錯丟給別人，或者乾脆不嘗試、不負責。孩子如果願意扛得住挑戰，才能真正從中獲得成長。

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