中職／拍片竟遭酸「多練球實在點」難怪會在二軍 林益全直球回應了
中職統一獅隊39歲老將林益全今年還沒升上過一軍，他近日在網路上教學如何挑選球棒，遭到網友開酸，他留言直球回應。
今年林益全發表新書引發不少話題，他也經常拍影片，在網路上與球迷們互動。昨天林益全拍影片分享棒球小知識，他敲球棒後表示，如果聲音較尖銳就留著比賽用；如果聲音比較低沉就留著練習用。
影片曝光後，有網友開酸，「多練球實在點吧，整天拍這些片，難怪轉隊了還是在二軍。」
對此，林益全回應，「你不覺得很療癒嗎？每天練球，比賽壓力這麼大，但又什麼事情都不能做，這樣很容易內傷的，況且球員又一堆場所消遣娛樂都不行，找點樂趣講一些棒球的事情，你不覺得是一件很棒的事情嗎？整天要你上班下班工作工作在工作，下班回家，任何消遣都不行，這樣你ok嗎？換位思考一下囉！」
後續也不斷與這位球迷對話，包括「人人都會遇到低潮，或業績不好的時候，況且不要在跟人家比，永遠比不完，自己能對的起自己就好了。」
林益全本季在二軍出賽41場，累積95打席，有1轟11打點，打擊率僅0.247。
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