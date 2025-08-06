經典賽／台南Josh提前預測30人名單 網：問題是會帶賽

2025年世界棒球經典賽明年3月開打，棒球網紅台南Josh現在就預測中華隊30人名單，引發網友熱議。

台南Josh今天上網路頻道「不良歷史教科書?」的直播，談到經典賽30人名單，投手有大聯盟巨人隊鄧愷威、響尾蛇隊3A林昱珉、運動家隊2A莊陳仲敖、海盜隊2A陳柏毓、運動家隊1A林維恩、日職火腿隊古林睿煬、孫易磊、中職味全龍隊徐若熙、陳冠偉、林凱威、樂天桃猿隊黃子鵬、朱承洋、陳冠宇、中信兄弟隊吳俊偉、富邦悍將隊曾峻岳、張奕。

捕手則是旅美好手林家正、悍將戴培峰、龍隊吉力吉撈·鞏冠，外野手有大聯盟光芒隊費爾柴德（Stuart Fairchild）、猿隊林立、統一獅隊陳傑憲和林安可。。

內野手則是悍將張育成、老虎隊3A李灝宇、海盜隊3A鄭宗哲、兄弟江坤宇、台鋼雄鷹隊吳念庭、小熊隊3A強打一壘手龍（Jonathon Long）。

影片曝光後，有網友表示，「他的問題就不是合不合理…是會帶賽！」、「現在就開始做法別啊」、「現在太早了，還有一段時間」、「這份名單看看就好，有幾個我猜不會打WBC」。