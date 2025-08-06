中職／兄弟啦啦隊9月班表出爐 這4天有「峮峮+韓籍四大金釵」

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters公布9月班表，人氣成員峮峮有7天班，其中洲際球場有5場。

兄弟9月有10場主場，僅18和19日是大巨蛋。峮峮、韓籍邊荷律和日籍桃子班表相同，都是5日至7日在洲際、18和19日在大巨蛋、20和21日在洲際。

其他韓籍成員部分，李丹妃、金渡兒和JJUBI都是18和19日在大巨蛋、20和21日在洲際。也就是說18、19、20和21日可以看見峮峮和韓籍四大金釵。