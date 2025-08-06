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韓職／曾壓制中華隊的文東珠繳代表作 姜白虎：和佐佐木朗希沒差別

聯合新聞網／ 綜合報導
文東珠。 美聯社
文東珠。 美聯社

韓職韓華鷹隊21歲火球男「大田王子」文東珠昨天面對KT巫師隊，繳出生涯代表作，主投7局狂飆10K無失分，姜白虎把他拿來和道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希做比較。

文東珠7局只被敲2安、狂飆10K、無保送、無失分，最快球速160.7公里，直球均速154.6公里。不過韓華鷹第8局牛棚崩盤，終場以2：5輸球，榜首遭LG雙子隊取代。

文東珠指叉球最快達146公里，姜白虎賽前面對文東柱生涯打擊率8成，但這天被壓制，3打數無安打吞下1K。姜白虎賽後直呼，「今天文東珠的投球，和佐佐木朗希沒差別，速球161公里，指叉球也有146到147公里，真的很強。」

7月以來文東珠5場先發，防禦率僅1.72，31.1局飆出36K、僅6次保送，本季防禦率為3.13，每局被上壘率1.08。

文東珠是2023年杭州亞運南韓隊王牌投手，預賽主投4局失2分吞敗，但金牌戰主投6局飆出7次三振，無失分，幫助南韓以2：0完封中華隊，奪下金牌。明年世界棒球經典賽南韓與日本、澳洲、捷克和中華隊同組，屆時中華隊可能再次碰到他。

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中華隊 經典賽 佐佐木朗希

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