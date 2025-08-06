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中職／樂天桃猿伙食衛生遭爆料有死蒼蠅 市府衛生、體育局要了解

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
職棒樂天桃猿隊傳出伙食衛生問題，市府相當重視。圖為今年7月初市長張善政和球隊宣傳拉拉山水蜜桃活動畫面。圖／農業局提供
職棒樂天桃猿隊傳出伙食衛生問題，市府相當重視。圖為今年7月初市長張善政和球隊宣傳拉拉山水蜜桃活動畫面。圖／農業局提供

職棒樂天桃猿今年4月被爆料伙食問題，媒體日前再接到投訴，指出8月2日球團給球員的午餐鱸魚豆腐有死蒼蠅，甚至「有活蛆在豆腐上鑽來鑽」，球員驚嚇根本不敢碰，更指球團雖聘營養師，但是歸根究底，問題出在餐費預算和管理，營養師的建議未受重視有沒好好執行。

樂天桃猿和桃園市政府在形象宣傳方面一直密切合作，衛生局表示，雖然沒有接到球員或相關人投訴，球隊也沒向市府反映，衛生局會和市府體育局等單位與樂天桃猿接洽，了解球隊在球員的餐飲管理方面，是否需要協助建立正確的衛生管理機制，包括球隊餐飲如果是向團膳公司訂購，一旦有食安疑慮也會協助稽查。

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豆腐 衛生局 營養師 樂天桃猿

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