中職／悍將校草、校花激烈競爭 主題日楊勇緯、阿諾開球

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台灣大哥大XVlll悍將中學」主題日8月16、17日在台北大巨蛋開課，主題日進場就可獲得校花校草的「校園人氣卡」盲包小卡一張，一年一度的校草、校花票選更是不能錯過，兩日賽後還有「校園演唱會」，賽前阿諾、楊勇緯開球。

16日賽前，由台灣大品牌好友、藝人阿諾開球；17日賽前，則由台灣大哥大運動家族「柔道男神」楊勇緯首次踏上臺北大巨蛋開球，以實力及帥氣兼具的身手來為悍將加持。

台灣大哥大透過5G NRCA技術，整合3.5GHz頻段不連續的60MHz和40MHz，打造全台最大5G黃金頻寬100MHz，實現高速、穩定、涵蓋力強的網路體驗，此次宣傳影片也特別邀請藝人阿諾演出，告訴大家，台灣大如何將60+40分，打造成100分的全台最大5G黃金頻寬(100MHz)。

競爭史上最激烈校草票選誕生！五種口味男孩你想點哪一杯？「特調系男孩」戴培峰強勢領銜，要迎接「果昔系男孩」豊暐的挑戰，還有迷倒眾人的「咖啡系男孩」李東洺，以及去年加入悍將中學大家庭的「氣泡系男孩」張育成、「牛奶系男孩」張奕，誰能拿下悍將校草寶座？就等你一票定勝負！

受到大家熱愛的悍將中學23位校花大集合，第三屆校花選拔票選出你心目中代表的「甜美系、才藝系、開朗系、氣質系、俏皮系」五大校花，沒能到場的同學們，也可以透過悍將APP參加票選，你的每一票都是關鍵。

悍將中學也邀請同學們透過悍將APP填寫新生評量表，完成每一題填寫，最高可獲得悍將APP點數25點，還有機會抽中Taiwan Duck李珠珢球衣版絨毛吊飾，活動詳情請鎖定富邦悍將官方粉絲團。

你的命中注定校草校花是誰呢？一起來到大巨蛋試試手氣，8月16、17日兩天進場將可獲得「校園人氣卡 」盲包小卡，共有5位校草、23位校花的小卡等你來搜集，除了28款基本款外，還有台灣大哥大加碼的隱藏卡面「Taiwan Duck」，幸運抽中即可兌換校園人氣卡全套一組(28張)及Taiwan Duck李珠珢球衣版絨毛吊飾一個。

另外還有黑松系列精選飲品請你喝，16日進場贈送「黑松茶花一番煎茶」、17日入場可獲得「韋恩特濃咖啡、韋恩特濃摩卡」（口味隨機發放、恕不挑選），進場贈品數量有限，送完為止，

「台灣大哥大XVlll悍將中學」主題日8月16、17日在台北大巨蛋開課，舉行一年一度的校草、校花票選。圖／富邦悍將隊提供

悍將中學福利社開門營業，一起體驗台灣大哥大賽前關卡，包括「MyMoji- AI分身應用創作專屬貼圖 & 換臉影片」、「TWEX-台灣大虛擬資產交易所百元入手比特幣」、「MyVideo-強片線上看」、「反詐戰警-你我都要懂的防詐術！」，完成關卡體驗就有好禮送給你，每日數量有限、送完為止。

悍將中學定番的服儀檢查決定你的Dress code，一起穿上學生制服來到大巨蛋，即可獲得悍將APP點數5點，將於116區後方「官方服務台」集合發放。

賽前同學們更不能錯過的「校花拍照會」，23位校花將分兩天與換上制服的大家見面拍照，8月13日中午12:00至悍將APP「點數兌換」專區扣除920點進行報名，每個會員帳號僅限兌換一張，活動如遇額滿，將提前截止報名。