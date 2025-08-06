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樂天桃猿伙食被爆有「蒼蠅活蛆」 球團回應：加強食安

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中職／桃猿伙食被爆有「蒼蠅活蛆」 樂天球團回應：加強食安

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
桃猿伙食又被周刊爆出有「蒼蠅活蛆」 。 中央社
桃猿伙食又被周刊爆出有「蒼蠅活蛆」 。 中央社

中華職棒樂天桃猿隊今年球員伙食屢屢出包，繼4月被踢爆因裁撤廚師導致餐點品質「斷崖式」下跌，今天又有周刊報導午餐出現蒼蠅、活蛆，樂天球團回應，嚴正要求廠商加強食安，未來將不定期抽檢。

今年4月有球員爆料，球團降低餐廚成本改與熱炒店合作、外帶便當等方式供應餐食，份量不符運動員需求，品質也下滑，而當時樂天球團回應，已經與球員進行溝通、了解需求，並與相關單位研議改善餐點品質與營養、要求加強品管，未來將會與球員保持溝通。

然而今日周刊報導指出，供餐廠商並未更換，餐點品質改善一、兩周後又下滑，8月2日的午餐「鱸魚豆腐」更出現死蒼蠅、活蛆，影響食品安全問題。

針對今日周刊報導，樂天球團回應：「球團現場就有發現食安問題，當下便與廠商嚴正要求加強食安衛生。未來將不定期抽檢廠商環境，並要求定期消毒，球團致力於提供球員更安全營養的餐飲。」

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樂天桃猿 中華職棒

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