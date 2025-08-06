MLB／超級捕手！蘭利斯扛第1棒敲3響砲 寫史上首見偉業

運動家隊蘭利斯（Shea Langeliers）今天化身超級捕手，以開路先鋒之姿敲出單場三響砲，締造大聯盟125年新紀錄；運動家也以16：7痛宰國民隊，終結2連敗。

蘭利斯今天1局上就敲出首局首打席全壘打，開啟球隊單局5分攻勢，接著2局上敲出安打、3局上敲出滾地球出局，5局上作為首名打者再次開轟，7局上又敲出一發飛行距離419呎的中外野陽春砲締造歷史。

他在8局上最後打席揮出二壘打，今天6打數5安打，差1支三壘打就是完全打擊，不過總計15個壘打數已經比完全打擊更多，追平自1900年以來捕手單場最多壘打數紀錄，與1950年6月24日的威斯壯（Wes Westrum）、1949年7月6日庫柏（Walker Cooper）並列。

根據「Elias Sports」，蘭利斯也成為大聯盟自1900年以來，第一位生涯首次先發第一棒就敲出三轟的捕手；而以首棒身分擊出三轟的捕手也僅僅是第二人，在此之前只有光芒隊達諾德（Travis d'Arnaud）在2019年7月15日締造紀錄。

最近120年單場敲出3轟以上、5支安打以上的捕手，蘭利斯是第四人，前面分別是2016年7月8日葛蘭多（Yasmani Grandal）、2004年7月16日馬丁尼茲（Victor Martinez）、1949年7月6日庫柏。

蘭利斯過去生涯都擔任第三、第四棒，為何今天有此調整？總教練柯薩伊（Mark Kotsay）賽前解釋，蘭利斯近期手感火燙，排在第一棒能讓他有更多打數，而通常第一棒只有開局確定是首名打者，後面就不一定。