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棒球／中華隊維持世界第二 棒球排行榜只變動2處
U12世界盃少棒賽日前結束，世界棒壘球總會（WBSC）更新男子棒球世界排名，美國隊憑藉連霸維持世界第三的名次，而中華隊則維持世界第二，僅次於日本隊。
中華隊在今年的U12世界盃少棒賽以第四名作收，相較被取代的2022年U12世界盃第三名的246分，積分少了20分，影響不大；去年世界12強棒球賽奪冠的1380分仍是主要大補丸，在目前5127分的總分裡佔據超過1/4。
美國憑藉連續三屆奪得U12世界盃冠軍，積分達到4591分，今年奪冠所獲得的345分，取代了2022年奪冠時的積分，仍穩居第三名；排名第一的日本則因在今年比賽中獲得亞軍（275分）取代了2022年的第七名（138分），擴大領先差距。
U12世界盃後全球排行榜唯二變動是澳洲與多明尼加互換了第10和第11名的位置、德國超越中國大陸升至第18名；澳洲因為2022年未參加U12，今年排名第9收穫104分，德國則是在U12排名11進帳55分才超車。
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