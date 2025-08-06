棒球／林家正落腳獨立聯盟 王建民昔重返大聯盟跳板

台灣棒球好手林家正上週遭到球隊釋出，今天宣布落腳獨立聯盟的藍蟹隊。傳奇球星王建民10年前曾效力這支球隊，隔年重返大聯盟。

28歲的林家正本季原本效力美國職棒運動家小聯盟2A隊伍，7月28日遭球隊宣布釋出，暫時失去舞台。

經過一週等待，林家正今天透過社群媒體宣布，加盟大西洋聯盟（Atlantic League）的南馬里蘭藍蟹（Southern Maryland Blue Crabs）。

林家正4日搭機向球隊報到，今天在北卡羅來納州的客場比賽，他擔任先發第2棒。

南馬里蘭藍蟹主場位在美國東岸馬里蘭州的華爾道夫，這裡將是林家正未來一個多月的新家，他將在剩餘的賽季保持比賽狀態，尋求美國職棒體系的青睞。

一般認為大西洋聯盟實力介於小聯盟2A到3A之間，不少球員具有3A或大聯盟資歷，也有被小聯盟釋出的潛力新秀在這裡尋求發展。台灣退役傳奇投手王建民2015年曾效力南馬里蘭藍蟹隊。

2015年王建民年屆35歲，當年開季他效力勇士隊3A，6月19日遭到勇士隊釋出之後，4天後加盟大西洋聯盟的藍蟹隊，當年他發表聲明「受過傷的投手要加倍努力」，奮戰精神感動球迷。

王建民當年在藍蟹隊繳出3場優質先發，受西雅圖水手隊青睞，網羅他加入小聯盟3A。隔年他獲得東山再起的機會，登上皇家隊大聯盟舞台，經3年沉潛奮鬥又於大聯盟出賽38場。