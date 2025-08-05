中職／郭阜林敲逆轉安打達成生涯500安 雄鷹險勝悍將

中職台鋼雄鷹隊今、明2天在台東舉辦主場賽事，今天吸引5401名觀眾進場，雄鷹的郭阜林在4局下敲出逆轉安打，同時也是生涯500安里程碑，最終雄鷹以4比3擊退富邦悍將。

2局上悍將的張育成敲安打後，靠著盜壘、捕手傳球失誤到三壘，孔念恩再敲安打，送回第1分；4局上悍將的陳真、蔡佳諺接連敲長打，再攻下1分。

不過4局下雄鷹靠著2次保送、魔鷹（Steven Moya）敲安打，攻占滿壘，接著投手李東洺發生暴投奉送1分，郭阜林再敲安打，帶有2分打點逆轉戰局，取得3比2領先；8局下曾子祐敲三壘安打後，吳念庭再敲二壘安打送回1分。

雄鷹先發投手艾速特（Eric Stout）用88球主投6局，被敲7支安打，沒有出現保送，送出6次三振，失2分含1分責失，演出優質先發。接著許育銘、陳柏清各投1局都沒有失分，終結者林詩翔9局上雖然用了40球、失掉1分，不過最後仍守住1分領先。

最後單場MVP由第4局敲出逆轉安打的郭阜林獲選，今天也達成生涯500安里程碑，他賽後表示，「非常開心能來到台東，打出在台東的第1支安打，前陣子球感有點跑掉，很開心又調整回來，希望（打擊）機制方面可以更加穩定，不要那麼迷茫的感覺。」

悍將先發投手李東洺此戰用91球投5局，被敲5支安打，投2次保送、4次三振，失掉3分吞下敗投。