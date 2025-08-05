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中職／陳冠偉中斷連18場未失分 葉總解析失穩因有點陌生

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
關門成功陳冠偉（右）。記者許正宏／攝影
關門成功陳冠偉（右）。記者許正宏／攝影

味全龍隊今天以4：3險勝中信兄弟隊，終結者陳冠偉9局上守護2分領先出現險境，總教練葉君璋可以理解他為何碰到危機，近期較少在救援條件下登板，「投手可以穩定出賽和沒辦法穩定出賽，我覺得會影響他的狀況，又是滿重要的位置，壓力來時有點陌生，可以想像會沒辦法控制得那麼好。」

陳冠偉把關9局上4：2領先，遭遇兄弟猛攻，曾頌恩、黃韋盛安打串連先攻下1分，還出現暴投讓追平分站上三壘，兩出局後又保送宋晟睿，危機時刻解決岳政華驚險收下勝利。

「我印象中，他有一段時間沒辦法正常出賽，應該是有好幾場。」龍隊近期敗多勝少，救援條件出現的場次並不多，葉君璋指出，可以理解陳冠偉面對壓力時會有點陌生，導致控制力失穩。

陳冠偉此役投1局失1分，也因此中斷連17局、18場未失分，皆是個人最佳。

中華職棒今天在台北大巨蛋由味全龍隊出戰中信兄弟，味全龍朱育賢（右一）擊出3分打點全壘打，終場以3安打3分打點獲單場MVP，賽後他開心與關門成功陳冠偉（右二）擊掌慶賀。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋由味全龍隊出戰中信兄弟，味全龍朱育賢（右一）擊出3分打點全壘打，終場以3安打3分打點獲單場MVP，賽後他開心與關門成功陳冠偉（右二）擊掌慶賀。記者許正宏／攝影

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陳冠偉 葉君璋 曾頌恩

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