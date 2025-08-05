中職／魔神樂6.2局好投 陳晨威再見長傳桃猿中止3連敗

中職今天在桃園球場賽事，樂天桃猿洋投魔神樂繳6.2局無責失分好投，雖然統一獅一度剩1分落後，不過9局上左外野手陳晨威關鍵長傳，終場桃猿以3比2險勝獅隊，中止3連敗。

桃猿在1局下就進帳分數，林立敲安打後盜上二壘，林泓育再敲安打送回1分；2局下余德龍、梁家榮敲安打後，馮健庭犧牲觸擊形成二、三壘有人，林子偉擊出滾地球送回1分，陳晨威再敲安打帶有1分打點，桃猿取得3比0領先。

獅隊在7局上反攻，李丞齡、林祖傑獲保送後，林岱安擊出滾地球造成游擊手余德龍失誤，胡金龍再敲安打帶有2分打點。9局上獅隊的潘傑楷敲安打後盜上二壘，不過接下來林佳緯、林子豪都遭三振，最後陳重羽敲出安打，左外野手陳晨威關鍵長傳，潘傑楷在本壘前出局，桃猿1分險勝。

桃猿先發投手魔神樂（Marcelo Martinez）此戰用99球投6.2局，被敲出4支安打，投3次保送、3次三振，失掉2分都不是責失分，演出優質先發，奪下本季第8勝，也獲選為單場MVP。

獅隊今天則是推出周彥農生涯初登板，總計用68球投4局，被敲出7支安打，沒有出現保送，送出1次三振，失掉3分吞下敗投。