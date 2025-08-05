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中職／差三壘打完全打擊 朱育賢笑答：要天時地利外野扭到腳

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
朱育賢單場3安，包括一發逆轉三分砲。記者許正宏／攝影
朱育賢單場3安，包括一發逆轉三分砲。記者許正宏／攝影

味全龍隊今天在險境中以4：3擊敗中信兄弟隊，中斷黃衫軍在台北大巨蛋的6連勝，朱育賢單場3安打、包括一支逆轉三分砲，差三壘打就是完全打擊，他也有注意到，但知道難度超高，開玩笑說：「這要天時地利人和，還要外野扭到腳。」

兄弟此戰先取得2：0領先，但後續遭到逆轉，洋投黃博多先發5局已用101球，被敲9安打、失4分，他在第3局遇到亂流，讓龍隊打了10人次，敲出5安打、2保送灌進4分大局，包括朱育賢的三分砲。

朱育賢此役4打數敲3安打，依序出現一壘打、全壘打、二壘打，最後一打席遭到三振，無緣完全打擊，但他也自知不太可能，「想太多吧！當下就是把自己做好，會不會發生已經注定好。」他坦言：「巨蛋牆也太會彈，真的要實打實跑出來，對我來說滿困難。」

朱育賢上周8打數沒有安打，今天在本周首戰就有猛打，「過程中滿感謝的教練團給我的幫助，葉總也有提醒我，希望我趕快走出低潮。」他也說球隊贏球是最重要的事，「上禮拜整體運作沒有那麼順，很開心後面投手也有守下來，這一勝對我們很重要，希望這周繼續維持這樣的氣勢。」

重金挖角的朱育賢，近期還有吉力吉撈．鞏冠分攤一壘位置，出賽變得較不固定，總教練葉君璋也解釋輪替思維，「兩個算是身材比較壯碩，如果每次同個人上去守備，會有一些負擔。包括子豪（加入輪替），朱哥偶爾可以守外野，有這樣的輪替，負擔會比較少。」

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朱育賢 完全打擊

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