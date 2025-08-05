圖輯／中職味全VS兄弟

中華職棒今天在台北大巨蛋由味全龍隊出戰中信兄弟，兩隊先發投手皆派出洋將來進行對決，味全龍推出右投的鋼龍掛帥主投，第1局遭曾頌恩擊出安打失1分，3局上三壘跑者江坤宇趁傳進壘回本壘得分，味全龍0：2落後中信兄弟，隨後3局下情勢逆轉，味全龍朱育賢擊出右外野高飛球，3分打點全壘打一舉逆轉比分，同一局第6棒劉基鴻再擊出右外野高飛球，1分打點的一壘安打，味全龍一路以4：2領先中信兄弟，終場中信兄弟再靠黃韋盛擊出1分打點的二壘安打追回一分，最終味全龍陳冠偉關門成功，味全龍以4：3勝中信兄弟，味全龍朱育賢以3安打3分打點獲單場MVP。 中華職棒今天在台北大巨蛋由味全龍隊出戰中信兄弟，3局下味全龍朱育賢（圖）擊出右外野高飛球，3分打點全壘打一舉逆轉比分，終場以3安打3分打點獲單場MVP。記者許正宏／攝影 中華職棒今天在台北大巨蛋由味全龍隊出戰中信兄弟，味全龍朱育賢（右一）擊出3分打點全壘打，終場以3安打3分打點獲單場MVP，賽後他開心與關門成功陳冠偉（右二）擊掌慶賀。記者許正宏／攝影