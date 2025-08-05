快訊

台灣科技大廠「內鬼案」層出不窮 台積電不止一次

美「232條款」關稅箭在弦上！恐衝擊台廠近兩成營收 五大慘業出爐

念金變念經！少林寺新方丈上任三把火 福利驟減爆僧人離職潮

小馬青棒／蔡琞傑秀「二刀」 率穀保擊敗美西代表奪冠

中央社／ 台北5日電
穀保擊敗美西代表奪冠。Taiwan in Houston臉書
穀保擊敗美西代表奪冠。Taiwan in Houston臉書

新北穀保家商青棒隊代表台灣參加美國小馬青棒賽，今天冠軍戰以2比1擊敗美西代表加州阿蘇薩隊，兄弟今年首輪指名好手蔡琞傑單場敲1安、後援登板球速也投到約143公里。

新北市穀保家商青棒隊在今年王貞治盃青棒賽奪冠，取得美國小馬聯盟（PONY）帕馬級（17-18歲組）青棒賽代表權。

穀保家商今天在小馬青棒世界賽冠軍戰與美西代表加州阿蘇薩（Azusa）隊交手，先發投手羅于晏開賽1局下被對手敲出2支安打，再因短打推進、暴投失掉1分，2局過後回穩、沒有多掉分數。

穀保前4局打完0比1落後，5局上有攻勢，靠著觸身球保送、蔡琞傑安打推進，陳宸杰、曾聖恩接連安打攻下2分、翻轉戰局。

羅于晏今天投5局僅被敲出4支安打，失掉1分責失分；蔡琞傑以野手出賽為主，冠軍戰秀「二刀流」，比賽後半段接手登板，投2局無失分、最快球速也有約143公里。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

🔥 《瘋運動IG追蹤起來》

▪ udn瘋運動的IG開張啦！歡迎大家追蹤！🔥

穀保家商 小馬青棒

延伸閱讀

日職／陳睦衡日職二軍首場先發 4局1責失分飆150公里

MLB／菊池雄星校正回歸優質先發剋光芒 ERA持續下探生涯最佳

中職／男子漢對決！王威晨敲安讚「Nice Job」 威能帝微笑回應

中職／王威晨破壞威能帝無安打、完封 岳政華再見安助兄弟三連勝

相關新聞

中職／兄弟改當客人 龍隊「平日蛋」再湧12079人

中信兄弟隊上周末在台北大巨蛋舉辦K歌主題日，3戰湧入9萬6404人寫下票房大豐收，今天化主為客，左外野仍有大批黃潮，擔任...

中職／健康的黃暐傑就很有幫助 葉總談他的出賽規畫

味全龍隊今天簽下選秀會第一指名、具備大聯盟資歷的投手黃暐傑，總教練葉君璋表示，如果他的身體健康，對球隊就有很大幫助。

中職／朱育賢三分砲守護龍隊主場 轟斷兄弟大巨蛋6連勝

中信兄弟隊在台北大巨蛋的6連勝，今天被朱育賢逆轉三分棒一棒敲碎，味全龍隊以4：3贏球，中斷兄弟的台北大巨蛋6連勝，也是黃...

中職／林智勝引退賽售票來了！最貴3131元、也有親民價

中職生涯全壘打王林智勝將於9月5日至9月7日於台北大巨蛋舉辦引退賽，味全龍球團以「31CONIC智勝一擊」為主題，透過為...

中職／球團曝4樂天女孩出席成人展剩1人 琳妲：沒做任何違法事情

「TRE 台北國際成人展」8日於南港展覽館登場，今年7月主辦方曾宣布邀請4位樂天桃猿啦啦隊女孩現身成人展，但後來下架這消息。樂天球團今天回應，本次活動非球團承接，是樂天女孩成員琳妲以私人身分邀約，為其

中職／魔神樂6.2局好投 陳晨威再見長傳桃猿中止3連敗

中職今天在桃園球場賽事，樂天桃猿洋投魔神樂繳6.2局無責失分好投，雖然統一獅一度剩1分落後，不過9局上左外野手陳晨威關鍵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。