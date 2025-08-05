小馬青棒／蔡琞傑秀「二刀」 率穀保擊敗美西代表奪冠

新北穀保家商青棒隊代表台灣參加美國小馬青棒賽，今天冠軍戰以2比1擊敗美西代表加州阿蘇薩隊，兄弟今年首輪指名好手蔡琞傑單場敲1安、後援登板球速也投到約143公里。

新北市穀保家商青棒隊在今年王貞治盃青棒賽奪冠，取得美國小馬聯盟（PONY）帕馬級（17-18歲組）青棒賽代表權。

穀保家商今天在小馬青棒世界賽冠軍戰與美西代表加州阿蘇薩（Azusa）隊交手，先發投手羅于晏開賽1局下被對手敲出2支安打，再因短打推進、暴投失掉1分，2局過後回穩、沒有多掉分數。

穀保前4局打完0比1落後，5局上有攻勢，靠著觸身球保送、蔡琞傑安打推進，陳宸杰、曾聖恩接連安打攻下2分、翻轉戰局。

羅于晏今天投5局僅被敲出4支安打，失掉1分責失分；蔡琞傑以野手出賽為主，冠軍戰秀「二刀流」，比賽後半段接手登板，投2局無失分、最快球速也有約143公里。