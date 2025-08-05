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中職／朱育賢三分砲守護龍隊主場 轟斷兄弟大巨蛋6連勝
中信兄弟隊在台北大巨蛋的6連勝，今天被朱育賢逆轉三分棒一棒敲碎，味全龍隊以4：3贏球，中斷兄弟的台北大巨蛋6連勝，也是黃衫軍相隔100天再於這裡留下敗績。
龍隊由鋼龍先發6局僅被敲1安打、失2分（責失1分），有6次三振，但也有5次保送，他在首局兩次保送後被曾頌恩敲安掉分，第3局江坤宇靠保送、陳俊秀因游擊手張政禹失誤攻占一、三壘，陳俊秀闖二壘出局，但成功掩護江坤宇溜回分數，兄弟一度取得2：0領先。
兄弟洋投黃博多先發5局已用101球，被敲9安打、失4分，他在第3局遇到亂流，讓龍隊打了10人次，敲出5安打、2保送灌進4分大局，包括朱育賢的三分砲。
陳冠偉把關9局上，遭遇兄弟猛攻，曾頌恩、黃韋盛安打串連先攻下1分，還出現暴投讓追平分站上三壘，兩出局後又保送宋晟睿，危機時刻解決岳政華驚險收下勝利。
兄弟前一次在台北大巨蛋輸球已是4月27日，當時以1：2不敵龍隊，接下來5、6月並未進蛋，最近兩波3連戰則是分別在這裡橫掃統一獅、樂天桃猿隊，今天再由龍隊斬斷黃衫軍的大巨蛋6連勝，龍隊這兩勝正好相隔100天。
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