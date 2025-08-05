中職／兄弟改當客人 龍隊「平日蛋」再湧12079人

中信兄弟隊上周末在台北大巨蛋舉辦K歌主題日，3戰湧入9萬6404人寫下票房大豐收，今天化主為客，左外野仍有大批黃潮，擔任主隊味全龍隊此戰票房開出12079人。

中職下半季進入「巨蛋海」賽程，平日票房備受考驗，尤其兄弟上周末3場制定高票價仍湧入近10萬人，令外界相當好奇象迷經過這波系列賽消瘦的荷包還能否挺進巨蛋客場。