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日職／陳睦衡日職二軍首場先發 4局1責失分飆150公里

中央社／ 台北5日電
陳睦衡。擷圖自X(資料照)
陳睦衡。擷圖自X(資料照)

旅日歐力士猛牛隊投手陳睦衡今天二軍首度先發出賽，投4局失掉1分責失分、無關勝敗，最快球速150公里，歐力士隊終場以6比2擊敗中日龍隊。

19歲投手陳睦衡今天賽前二軍2場出賽都是後援，今天生涯首度二軍先發出賽，1局下先投出四壞保送，接著隊友守備出現失誤，2人出局後被敲出安打，再讓打者敲出投手方向滾地球出局、守住滿壘危機，沒有失掉分數。

陳睦衡2局下被首名打者敲出安打，接著依序讓打者敲出游擊方向滾地球、右外野方向飛球出局，三振抓下該局第3個出局數。

陳睦衡3局下被津田啓史敲出二壘打，接著被駿太敲出三壘打失分，1人出局後投出四壞保送，再因為牽制失誤多掉1分，但及時回穩、連抓2個出局數，沒有擴大失分危機。

陳睦衡今天總計用91球投4局，被敲出5支安打，投出4次三振、2次四壞保送，失掉2分（1分責失分），球隊搶勝、陳睦衡無關勝敗，賽後防禦率1.29。

陳睦衡有望加入9月在中國舉行的亞洲棒球錦標賽台灣隊，先前台灣隊總教練湯登凱接受中央社記者訪問時也提到，有持續了解陳睦衡在日本出賽的近況，加入代表隊後是否能先發出賽，會視當時的調整狀況安排。

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陳睦衡 歐力士猛牛

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