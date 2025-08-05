快訊

不念金了！少林寺換住持「沒收手機禁止娛樂」 爆和尚離職潮

川普要台積電入股英特爾？ 他急喊「不能讓」：20%就吃下去吧

比亞迪將繞道掛「騰勢」品牌登台？ 經濟部表態了

中職／宋晟睿先打「預防針」再開轟 感謝教頭給機會

中央社／ 台北5日電
中信兄弟隊宋晟睿。報系資料照
中信兄弟隊宋晟睿。報系資料照

中信兄弟宋晟睿3日替補出賽開轟，透露賽前先跟隊友打「預防針」，若上場沒開轟是受重訓影響，他近6戰敲4轟手感火燙，感謝總教練在他狀況不好時仍給機會，讓他從失敗中成長。

中職中信兄弟隊宋晟睿近期手感極佳，7月27日至30日連3場出賽開轟，8月3日對樂天桃猿隊比賽沒有先發出賽，6局接替上場守備，7局下敲出陽春砲，為個人本季第8轟。

宋晟睿今天賽前受訪時主動提起要「說一個好笑的」，他說3日賽前知道沒有先發，就跑到重量訓練室重訓，教練還問他：「要比賽了怎麼在做重量？」宋晟睿表示，當作是熱身，還先跟隊友「打預防針」，說如果比賽後半段接替上場，沒有打全壘打就有理由，是因為重訓影響。

宋晟睿也提到，7月剛開始狀況不好，也不知道問題出在哪，王威晨、江坤宇會幫忙觀察，是不是有什麼地方跟之前不太一樣，不斷地嘗試、現在狀況有越來越好。

加上今天比賽，宋晟睿本季77場出賽維持全勤，他表示，每天出賽的調整還是有點不太適應，但也告訴自己要撐下去，也謝謝總教練平野惠一，在之前狀況不好的時候還是給先發機會，透過經歷失敗、從中學習，知道可以怎麼調整得更好。

談起今年球季的不同，宋晟睿表示，休賽季計劃性的增重，也有請訓練師、到美國訓練中心學到很多東西，消化吸收幫助很大，心態也有不同，正面思考找出問題點，不會因為幾次失敗想太多，心態穩定的面對每個打席。

平野惠一曾點名，心中開路先鋒第1棒的人選是宋晟睿，宋晟睿也提到，當然希望可以勝任這個角色，但今年選球方面還不是很理想，希望可以盡快把「本壘板紀律」顧的更好。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

🔥 《瘋運動IG追蹤起來》

▪ udn瘋運動的IG開張啦！歡迎大家追蹤！🔥

宋晟睿 樂天桃猿 中信兄弟

延伸閱讀

中職／ITZY五人大巨蛋同時開球 5球員當捕手又有江坤宇

中職／板凳清空後兄弟球員猛轟 平野惠一：要讓他們生氣

中職／兄弟為「坤坤寶貝」板凳清空 江坤宇被觸身寫生涯新高

中職／江坤宇挨砸前後兄弟都猛轟 讓石萬金寫最慘一役

相關新聞

中職／兄弟改當客人 龍隊「平日蛋」再湧12079人

中信兄弟隊上周末在台北大巨蛋舉辦K歌主題日，3戰湧入9萬6404人寫下票房大豐收，今天化主為客，左外野仍有大批黃潮，擔任...

中職／健康的黃暐傑就很有幫助 葉總談他的出賽規畫

味全龍隊今天簽下選秀會第一指名、具備大聯盟資歷的投手黃暐傑，總教練葉君璋表示，如果他的身體健康，對球隊就有很大幫助。

中職／林智勝引退賽售票來了！最貴3131元、也有親民價

中職生涯全壘打王林智勝將於9月5日至9月7日於台北大巨蛋舉辦引退賽，味全龍球團以「31CONIC智勝一擊」為主題，透過為...

中職／球團曝4樂天女孩出席成人展剩1人 琳妲：沒做任何違法事情

「TRE 台北國際成人展」8日於南港展覽館登場，今年7月主辦方曾宣布邀請4位樂天桃猿啦啦隊女孩現身成人展，但後來下架這消息。樂天球團今天回應，本次活動非球團承接，是樂天女孩成員琳妲以私人身分邀約，為其

中職／10年內結婚！李多慧過26歲生日 「6項結婚條件」大曝光

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧昨天過來台發展後第3個生日，現年26歲的她在網路節目上，曝光自己的結婚條件。 李多慧與韓國傳奇遊戲製作人金學奎在節目「Dcard報報」上，到台北大稻埕附近旅遊。到霞海城

日職／陳睦衡日職二軍首場先發 4局1責失分飆150公里

旅日歐力士猛牛隊投手陳睦衡今天二軍首度先發出賽，投4局失掉1分責失分、無關勝敗，最快球速150公里，歐力士隊終場以6比2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。