中職／宋晟睿先打「預防針」再開轟 感謝教頭給機會

中信兄弟隊宋晟睿3日替補出賽開轟，透露賽前先跟隊友打「預防針」，若上場沒開轟是受重訓影響，他近6戰敲4轟手感火燙，感謝總教練在他狀況不好時仍給機會，讓他從失敗中成長。

中職中信兄弟隊宋晟睿近期手感極佳，7月27日至30日連3場出賽開轟，8月3日對樂天桃猿隊比賽沒有先發出賽，6局接替上場守備，7局下敲出陽春砲，為個人本季第8轟。

宋晟睿今天賽前受訪時主動提起要「說一個好笑的」，他說3日賽前知道沒有先發，就跑到重量訓練室重訓，教練還問他：「要比賽了怎麼在做重量？」宋晟睿表示，當作是熱身，還先跟隊友「打預防針」，說如果比賽後半段接替上場，沒有打全壘打就有理由，是因為重訓影響。

宋晟睿也提到，7月剛開始狀況不好，也不知道問題出在哪，王威晨、江坤宇會幫忙觀察，是不是有什麼地方跟之前不太一樣，不斷地嘗試、現在狀況有越來越好。

加上今天比賽，宋晟睿本季77場出賽維持全勤，他表示，每天出賽的調整還是有點不太適應，但也告訴自己要撐下去，也謝謝總教練平野惠一，在之前狀況不好的時候還是給先發機會，透過經歷失敗、從中學習，知道可以怎麼調整得更好。

談起今年球季的不同，宋晟睿表示，休賽季計劃性的增重，也有請訓練師、到美國訓練中心學到很多東西，消化吸收幫助很大，心態也有不同，正面思考找出問題點，不會因為幾次失敗想太多，心態穩定的面對每個打席。

平野惠一曾點名，心中開路先鋒第1棒的人選是宋晟睿，宋晟睿也提到，當然希望可以勝任這個角色，但今年選球方面還不是很理想，希望可以盡快把「本壘板紀律」顧的更好。