圖輯／中職味全出戰兄弟 龍隊先發鋼龍對戰象隊主投黃博多

中華職棒今天在台北大巨蛋由味全龍隊出戰中信兄弟，兩隊先發投手皆派出洋將來進行對決，中信兄弟派出右投黃博多擔任先發，而味全龍則推出同為右投的鋼龍掛帥主投，味全龍隊右投鋼龍今年對戰中信兄弟的戰績為1勝0敗防禦率3.57，來台進入第5個賽季的鋼龍，再完成5局數投球可完成連續4季單季百局成就，累計戰績為7勝3敗，尚未在台北大巨蛋球場拿下勝投的他，將努力搶下大巨蛋的第一場勝投，而來自墨西哥的黃博多今年首度來台發展，本季18場次先發僅兩度對戰味全龍隊，兩場比賽1勝0敗防禦率1.59，累計戰績為8勝4敗。 中華職棒今天在台北大巨蛋由味全龍隊出戰中信兄弟，兩隊先發投手皆派出洋將來進行對決，中信兄弟派出右投黃博多（圖）擔任先發，來自墨西哥的黃博多今年首度來台發展，本季18場次先發僅兩度對戰味全龍隊，兩場比賽1勝0敗防禦率1.59，累計戰績為8勝4敗。記者許正宏／攝影 中華職棒今天在台北大巨蛋由味全龍隊出戰中信兄弟，兩隊先發投手皆派出洋將來進行對決，味全龍隊右投鋼龍（圖）今年對戰中信兄弟的戰績為1勝0敗防禦率3.57，來台進入第5個賽季的鋼龍，再完成5局數投球可完成連續4季單季百局成就，累計戰績為7勝3敗，尚未在台北大巨蛋球場拿下勝投的他，將努力搶下大巨蛋的第一場勝投。記者許正宏／攝影 中華職棒今天在台北大巨蛋由味全龍隊出戰中信兄弟，兩隊先發投手皆派出洋將來進行對決，味全龍隊右投鋼龍（圖）今年對戰中信兄弟的戰績為1勝0敗防禦率3.57，來台進入第5個賽季的鋼龍，再完成5局數投球可完成連續4季單季百局成就，累計戰績為7勝3敗，尚未在台北大巨蛋球場拿下勝投的他，將努力搶下大巨蛋的第一場勝投。記者許正宏／攝影