中職／羅戈大巨蛋開唱幫自己打高分 想知道新洋投愛不愛臭豆腐
中信兄弟隊上周於台北大巨蛋舉辦「我不是歌手」K歌大賽，洋將羅戈與黃博多也登台獻唱，成為全場焦點。羅戈今天受訪時笑說，沒想到唱完後大家反應熱烈， 「沒有考慮很久，享受當下氛圍，真的很好玩，畢竟以前從沒這樣的經驗。」
羅戈透露，其實忘了當初是先問黃博多或先問他，「我就開玩笑說你唱我就唱，結果變成我們兩個一起唱。」至於給自己打幾分，羅戈笑言：「我們唱得很好啊，能拿幾分就幾分，搞不好很多分，能在4萬人面前站上去，就值得高分了。」
不僅如此，羅戈表示選擇這首歌的背景，是希望藉由這次表演，讓台灣球迷能更認識拉丁文化，「這是一首在拉丁派對中很經典的歌曲，也很適合當作賽後的派對歌曲。」羅戈也透露，自己的朋友也紛紛稱讚，「你現在不只是投手，還會當歌手了。」
除了K歌趣聞，羅戈聊到球隊補強，表示是透過球隊社群網站才得知消息，有主動聯絡新成員韋禮加，希望柯威士來了後也能跟他聊聊，一起幫助球隊爭勝。他笑說：「不知道他們會不會喜歡臭豆腐，但我一定會帶他們去吃燒烤！」
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