中職／徐若熙連6場未破百球 葉總評估點包括剩餘球數夠不夠1局
味全龍王牌投手徐若熙，本季自6月12日對富邦悍將隊投出8.2局103球、僅失2分（非責失）後，接連6場先發未再突破百球用量，引發外界討論。總教練葉君璋今天賽前受訪時表示，「我們會看投完那一局後的狀況，再評估剩餘球數能否撐一局，有些條件在，會看當下的決定去安排。」
截至目前，徐若熙本季在一軍例行賽出賽13場皆為先發，投77.1局，繳出3勝6敗、防禦率1.86、每局被上壘率僅0.815、K/BB高達8.3的壓制數據，三振率（K%）與揮空率（Whiff%）更是來到28.5%和28.7%的水準，均為聯盟頂尖，PR值分別為99與98。
徐若熙本季成為本土投手標竿，吸引多位美、日球探關注，旅外行情備受期待，未來動向成為焦點，下一場先發將在明天台北大巨蛋面對中信兄弟隊，與兄弟洋投羅戈同場交鋒。
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