中職／健康的黃暐傑就很有幫助 葉總談他的出賽規畫

味全龍隊今天簽下選秀會第一指名、具備大聯盟資歷的投手黃暐傑，總教練葉君璋表示，如果他的身體健康，對球隊就有很大幫助。

31歲的黃暐傑具備大聯盟資歷，2014年從響尾蛇隊展開旅美生涯，陸續待過遊騎兵、巨人、海盜隊，2019年在遊騎兵大聯盟層級留下4場、5.2局出賽紀錄，但受到傷勢影響已經消失賽場許久，2023、24年分別因手肘韌帶撕裂、手肘肌腱撕裂進行手術，目前已經無礙。

龍隊球團今天宣佈，已與黃暐傑達成合約共識，並順利完成體檢，合約期間自2025年8月起至2026年，月薪為50萬元，另設有激勵獎金。

葉君璋指出，黃暐傑在周五還會有一次實戰投打練習，「如果沒問題就可以開始二軍比賽，再看看他的狀況，看是不是需要再調整。」

談到黃暐傑是否能為龍隊戰力帶來立即幫助，葉總說：「現在是不知道他下去比賽後的身體狀況，如果沒問題，對我們幫助就滿大，前提是他的身體狀況是好的。」至於他的定位，葉總表示，今年先發機會不高，「基本上是不會。」