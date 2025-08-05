中職／鑀龍先發有原因 龍聖與手汗搏鬥連在大巨蛋都滴水

味全龍隊洋投課題浮現，鑀龍先發實驗1場落幕，龍聖與手汗苦戰，康龍則是在二軍表現看起來不是那麼穩定，總教練葉君璋表示，目前仍會以確定龍聖的狀況優先。

定位牛棚的鑀龍，本季前20場先發都是後援出賽，直到2日扛起面對台鋼雄鷹隊一戰先發，在風雨之中控球失穩，最終只投0.2局失3分，狂噴5次四死球保送。

對於讓鑀龍先發，葉君璋表示，考慮到龍聖狀況沒有很好、鑀龍也是先發底，「也是日本教練建議，看起來可以試試看。」他認為鑀龍當天的控球狀況有受到下雨影響，但接下來應該不會再嘗試鑀龍先發的選項。

至於龍聖出了什麼狀況，葉君璋說：「台灣天氣對他是挑戰，每次進來都發現他手是濕的、有水的那種，不知道他這樣在控球上要怎麼控。」葉總舉起手還原龍聖出手汗的狀況有多誇張，幾乎是用流的、不是用滴的，「夏天之前他OK，現在夏天，問題會更大，他連大巨蛋的比賽都是濕的。」

龍隊二軍還有一位尚未註冊的洋投康龍，目前在二軍出賽9場都是後援，合計13局被敲9安打、失3分，防禦率2.08，有11次三振、8次保送，6月28日的出賽有投到154公里。

葉君璋對此指出，康龍來台灣之前很久沒有投球，二軍看起來也不是那麼穩定，「現階段看起來也是牛棚投手，還是會先把隆聖的狀況確定，會再給他先發看看。」

至於新洋投，雖持續有在看，但葉君璋直言：「如果沒有很了解，只是在試，是有人在介紹，但急著去找沒什麼意義。」