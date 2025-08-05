中職／林智勝引退賽售票來了！最貴3131元、也有親民價

中職生涯全壘打王林智勝將於9月5日至9月7日於台北大巨蛋舉辦引退賽，味全龍球團以「31CONIC智勝一擊」為主題，透過為期三天的儀式與比賽，向這位原民英雄、中職全壘打王致上最深的敬意，今天公佈售票資訊。

林智勝職業生涯超過20年，出賽數超過1,700場，目前累積304支全壘打，是中職史上唯一突破300轟的選手。他的力量來自不屈的意志，來自部落土地的養分，智勝不僅在職棒舞台締造無數紀錄，更是中華隊的精神象徵與關鍵人物，無數球迷心中的榮耀與驕傲。歷經亞運、奧運、經典賽與世界12強棒球賽等無數國際賽事，他總是扛起最重的棒次、最關鍵的時刻，這份對棒球的責任與情感，也將在引退賽三日中，透過每一個儀式與致敬，傳遞給下一世代。

味全龍球團今天宣布林智勝引退系列賽的主視覺設計及票價。這次主視覺設計特別邀請DC動畫電影封面繪師周靖淞Alon Chou親手繪製，透過細膩的視覺語言，以油畫筆觸凝聚動作的張力與時間的厚度，光影如同時光的脈動，隨著智勝的揮擊劃破歲月，串連起橫跨三個世代的榮耀瞬間，成就永遠銘刻的篇章。

林智勝引退系列賽9/6(六)內野(本後)熱區票價為3,131元，象徵致敬31CONIC；9/7(日)正式引退儀式當天內野熱區票價是1,880元，而票價最親民為L2外野一般區全票500元、半票400元，讓更多球迷能到場見證這歷史時刻。

在入場贈品部分，購買內野全區票券的球迷，9/5(五) 將可獲得「引退紀念毛巾」、9/6(六)及9/7(日) 則可領取「引退紀念手燈」，一同在球場點亮屬於林智勝的榮耀之光；此外，這三日凡購買內野B1及L2票區的球迷將再加贈「林智勝引退紀念T恤」，共同留下難忘的回憶；最特別的是，9/6(六)只要購買3,131元內野(本後)熱區票券者，將可獲得具高度收藏價值的「引退賽專屬壓克力特別紀念牌」；9/7(日)購票進場的球迷皆可獲得「觀賽證書」，為傳奇時刻留下最具意義的紀念。

林智勝引退系列賽將於8月7日中午12點在「味全龍售票網」開放2025年味全龍季票會員優先選位；8月8日中午12點開放2025狂龍軍會員優先購票；8月11日中午12點於「味全龍售票網」全面開放購票。

林智勝引退賽三日皆規劃現場致敬活動巧思，每日將以不同精神主軸鋪陳，包括：「榮耀再現」、「精神傳承」、「正式引退」，讓所有參與者都能將榮耀記憶封存。歷史性傳奇的最後一戰，味全龍邀請每一位曾被大師兄感動過的球迷，不論所屬，無分世代，共同進場致敬傳奇，見證榮耀。