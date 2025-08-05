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經典賽／中華隊同組對手南韓壞消息！火球男安佑鎮被教練惡搞無緣參賽

聯合新聞網／ 綜合報導
安佑鎮。截圖自英雄隊FB
安佑鎮。截圖自英雄隊FB

南韓近年在國際賽場上表現不佳，如今25歲火球男安佑鎮復健期間意外受傷，將動右肩鎖骨韌帶修復手術，預計要再花1年復健，代表他幾乎無緣2026年世界棒球經典賽

據韓聯社報導，韓職英雄隊今天宣布安佑鎮在小聯盟進行手肘手術復健期間，意外傷到右肩，將接受修復手術，預計要花1年復健。這起傷勢發生於上周六，安佑鎮與二軍進行非正式隊內賽後，參加「懲罰性」守備訓練時，不慎摔倒受傷。

根據球團說法，安佑鎮曾主動要求不參加，但教練團內有一人要求他與隊友一同參加。球團表示，「這次練習安排是在外野進行，強度並不高，但我們認為這是一起嚴重事件，是球員安全管理不當所導致。相關教練已表達辭職意願，以承擔責任。」

安佑鎮原本計畫今年9月退伍後重返一軍，參加韓職賽事。健康時的安佑鎮是韓聯頂級強投，最快球速160公里，2022年先發30場，15勝8敗、防禦率2.11，196局狂飆224次三振，距離韓職單季三振紀錄只差1個。2023年他因傷只出賽24場，戰績9勝7敗、防禦率2.39，150.2局投出164次三振。

安佑鎮曾因高中霸凌事件，遭大韓體育會永久取消國家隊資格。不過世界棒球經典賽是美國大聯盟主辦，南韓隊由KBO組建，因此安佑鎮原本仍有資格代表南韓出征，南韓名投金廣炫曾表示，「安佑鎮是目前南韓最強的投手，即便對上大谷翔平，他也有實力一戰。」

這次肩膀傷勢讓安佑鎮確定無緣參加明年3月的世界棒球經典賽，南韓這次被分在C組，對手有日本、澳洲、捷克和中華隊

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韓職 經典賽 中華隊

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