中職／球團曝4樂天女孩出席成人展剩1人 琳妲：沒做任何違法事情

「TRE 台北國際成人展」8日於南港展覽館登場，今年7月主辦方曾宣布邀請4位樂天桃猿啦啦隊女孩現身成人展，但後來下架這消息。樂天球團今天回應，本次活動非球團承接，是樂天女孩成員琳妲以私人身分邀約，為其個人內衣品牌攤位站台，最終只有穎樂會出席。

成人展已經在台灣舉辦多年，許多大咖日本AV女優都會來台參加，門票相當搶手，台灣也有不少名人出席。周刊報導指出，樂天女孩成員小紫、Rina、曲曲、穎樂原定出席成人展，但消息在幾天後就被下架，之後未再更新消息。

樂天女孩成員小紫、Rina、曲曲、穎樂原本要參加成人展，如今只剩穎樂。

對此，樂天球團澄清該活動非球團承接，「據了解，琳妲因經營個人內衣品牌，每年皆會參與該展覽並設攤販售商品，並邀請女孩至攤位擔任『一日店長』進行見面會活動，活動內容並無裸露或色情成分。」

球團也證實，最終出席人員有所更動，「本次僅穎樂會出席，其餘3位成員不參與。」

現年30歲的琳妲2014年加入「LamiGirls」開啟啦啦隊生涯，如今IG粉絲破百萬。她今天發IG限動強調，「成人展是合法公開展覽，和角色扮演、動漫展一樣，是文化跟產業的一部分。我擺攤賣內衣內褲甚至是年曆，是支持多元創意，也是專業的一環，不懂沒關係，但請先了解再批評，我對得起自己，沒做任何違法事情，不信你來現場看。」