聽新聞
0:00 / 0:00
中職／10年內結婚！李多慧過26歲生日 「6項結婚條件」大曝光
味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧昨天過來台發展後第3個生日，現年26歲的她在網路節目上，曝光自己的結婚條件。
李多慧與韓國傳奇遊戲製作人金學奎在節目「Dcard報報」上，到台北大稻埕附近旅遊。到霞海城隍廟拜月老時，李多慧表示想要的老公是「身高比她高」、「專業感」、「長相不限」、「肚子QQ的」、「可愛的」、「10年內結婚」。
李多慧來台發展第3年，靠著親和力和多元發展，在台灣人氣仍居高不下。昨天她在社群平台發文寫道，「在台灣過的第3個生日啦，今年也收到了好多好多祝福和愛，真的超級感動，真心謝謝你們，我也會把收到的愛都一一還給你們唷！」
李多慧也期許，「希望10年、20年後我們也還能一起慶生、一起笑，謝謝一直陪著我的你們，最愛你們啦！」
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
🔥 《瘋運動IG追蹤起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言