味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧昨天過來台發展後第3個生日，現年26歲的她在網路節目上，曝光自己的結婚條件。

李多慧與韓國傳奇遊戲製作人金學奎在節目「Dcard報報」上，到台北大稻埕附近旅遊。到霞海城隍廟拜月老時，李多慧表示想要的老公是「身高比她高」、「專業感」、「長相不限」、「肚子QQ的」、「可愛的」、「10年內結婚」。

李多慧來台發展第3年，靠著親和力和多元發展，在台灣人氣仍居高不下。昨天她在社群平台發文寫道，「在台灣過的第3個生日啦，今年也收到了好多好多祝福和愛，真的超級感動，真心謝謝你們，我也會把收到的愛都一一還給你們唷！」

李多慧也期許，「希望10年、20年後我們也還能一起慶生、一起笑，謝謝一直陪著我的你們，最愛你們啦！」