中職／龍隊月薪50萬簽下黃暐傑 下周可投入比賽

味全龍隊今年選秀第一指名黃暐傑確定完成合約，領隊丁仲緯證實，與他簽下1年5個月合約，月薪50萬，另有激勵獎金不透露金額。

31歲的黃暐傑具備大聯盟資歷，2014年從響尾蛇隊展開旅美生涯，陸續待過遊騎兵、巨人、海盜隊，2019年在遊騎兵大聯盟層級留下4場、5.2局出賽紀錄，但受到傷勢影響已經消失賽場許久，2023、24年分別因手肘韌帶撕裂、手肘肌腱撕裂進行手術，目前已經無礙。

味全龍球團今宣佈，已與投手黃暐傑達成合約共識，並順利完成體檢。合約期間自2025年8月起至2026年，月薪為50萬元，另設有激勵獎金。

黃暐傑選擇75號作為背號，並將於近期完成註冊等相關程序，正式加入龍軍戰力行列。

丁仲緯表示，黃暐傑預計下周就能投入比賽，從二軍開始。球團對於他的加盟充滿期待，盼望其經驗與實力為球隊帶來助益。