快訊

南橫公路遭重創！高雄桃源區3里成孤島 公路局緊急搶通

蘋果派買1送1、小薯20元 麥當勞APP「10大優惠券」省錢攻略一次看

押了！持西瓜刀豐原超商砍死無限夢想老闆詹智能 凶嫌羈押禁見

中職／李珠珢跳進台北101 觀景台當一日店長 粉絲：要來搶票了

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
李珠珢將於8月13日擔任台北101觀景台一日店長。本報資料照片
李珠珢將於8月13日擔任台北101觀景台一日店長。本報資料照片

職棒啦啦隊魅力難擋，衍伸各種商機合作，富邦悍將啦啦隊當家韓援、「富邦小公主」李珠珢也將走進台北101觀景台當一日店長，這也是台北101觀景台史上第一位的一日店長。

台北101七夕活動請到啦啦隊女神李珠珢，101在粉絲團宣布李珠珢即將在8月13日 (三)14:00現身台北101觀景台擔任一日店長，還有李珠珢推薦的「最愛限定禮包組」限量販售，只有限量125組，開賣時間為8月7日（四）上午11:00於Stage 101線上獨家販售，禮包組每人限購一組，售完不補。

限量禮包組要價6,000元， 內含觀景台快速通關票、李珠珢親簽棒球帽、台北101飛行外套＋POLO衫＋悠遊卡、李珠珢簽名小卡、粉絲近距離互動體驗資格兌換券等。

消息一宣布，珠珠粉絲們紛紛表示：「又要來拚手速搶票了！」。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

粉絲 店長 台北101

延伸閱讀

人氣繪本作家快閃一日店長 手繪限量T恤做公益助憨兒自立

李珠珢8月僅跳3場遭疑「怕熱不跳」 富邦回應了

台北101入秋購物盛典 刷聯名卡最划算享最高6%回饋

合歡山觀景台公廁停用5個月 想上廁所改往這2處

相關新聞

日職／二軍修煉近兩個月 「台灣至寶」孫易磊重回火腿一軍

「台灣至寶」孫易磊即將再返一軍，火腿球團今天正式公布他已向一軍報到，在二軍待了近兩個月後重回前線，火腿今天將在主場展開與...

中職／李珠珢跳進台北101 觀景台當一日店長 粉絲：要來搶票了

職棒啦啦隊魅力難擋，衍伸各種商機合作，富邦悍將啦啦隊當家韓援、「富邦小公主」李珠珢也將走進台北101觀景台當一日店長，這...

日職／中央聯盟將實施指定打擊制 「大谷條款」預計跟著上路

日本職棒中央聯盟昨天正式宣布，2027年將捨棄投手打擊制度，實施指定打擊制，也預計引進「大谷條款」，讓先發投手能同時擔任指定打擊。 因大谷翔平在大聯盟以二刀流活躍，大聯盟在2020年制定「大谷條

中職／兄弟靠大巨蛋狂勝穩住王位 黃博多領軍攻蛋挑戰7連勝

中華職棒6隊明晚6點半同時出賽，中信兄弟隊下半季暫居龍頭，將以客隊身分前進台北大巨蛋，對味全龍隊展開2連戰首戰，挑戰大巨...

U18世界盃／許書誠有游擊巨砲潛力 扛拚金門出身U18國手使命

U18世界盃棒球賽培訓隊陣中，身高186公分的許書誠獲高度評價，總教練廖宏淵看好成長為「游擊巨砲」、有望挑戰旅外；許書誠...

中職／台北大巨蛋成強投製造機 4隊「進蛋」投手數據有感升級

台北大巨蛋冷氣一吹，強投輩出，攤開6隊本季至今投手數據，有4隊踏進大巨蛋後投球數據升級，味全龍隊投手防禦率只有1.46最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。