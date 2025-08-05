中職／李珠珢跳進台北101 觀景台當一日店長 粉絲：要來搶票了
職棒啦啦隊魅力難擋，衍伸各種商機合作，富邦悍將啦啦隊當家韓援、「富邦小公主」李珠珢也將走進台北101觀景台當一日店長，這也是台北101觀景台史上第一位的一日店長。
台北101七夕活動請到啦啦隊女神李珠珢，101在粉絲團宣布李珠珢即將在8月13日 (三)14:00現身台北101觀景台擔任一日店長，還有李珠珢推薦的「最愛限定禮包組」限量販售，只有限量125組，開賣時間為8月7日（四）上午11:00於Stage 101線上獨家販售，禮包組每人限購一組，售完不補。
限量禮包組要價6,000元， 內含觀景台快速通關票、李珠珢親簽棒球帽、台北101飛行外套＋POLO衫＋悠遊卡、李珠珢簽名小卡、粉絲近距離互動體驗資格兌換券等。
消息一宣布，珠珠粉絲們紛紛表示：「又要來拚手速搶票了！」。
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