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日職／二軍修煉近兩個月 「台灣至寶」孫易磊重回火腿一軍

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
孫易磊抵達艾斯康球場，向火腿一軍報到。圖／取自火腿官方X
孫易磊抵達艾斯康球場，向火腿一軍報到。圖／取自火腿官方X

「台灣至寶」孫易磊即將再返一軍，火腿球團今天正式公布他已向一軍報到，在二軍待了近兩個月後重回前線，火腿今天將在主場展開與西武隊3連戰。

孫易磊5月22日從育成選手升格為支配下選手，後援出賽7場，累積1次救援成功、4次中繼成功，防禦率2.57；最後一場出賽為6月10日，對戰養樂多第8局登板，連投兩次四壞保送被換下場，隔天抹消一軍登錄。

當時投手教練加藤武治解釋，孫易磊下放二軍並非因為前場表現，而是認為他已有了在一軍的經驗後，更知道自己有哪些課題，是時候回到二軍繼續鍛鍊，朝下一個階段前進。他也提到，會讓孫易磊在二軍投較長局數，因為只投1局比較難修正這些課題。

孫易磊在二軍最近一場出賽為7月29日，面對樂天二軍先發5局被敲4安打、無失分，今天向一軍報到後，等待正式登錄。

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